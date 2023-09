Coreia do Norte realiza exercício de ataque nuclear tático

Os militares da Coreia do Sul disseram que afirmar que o exercício foi um sucesso pode ser um exagero, uma vez que "nem todos tiveram sucesso", informou o Yonhap News de Seul, citando um funcionário graduado do Estado-Maior Conjunto sul-coreano.

A KCNA também informou que o líder norte-coreano Kim Jong Un visitou o Complexo de Máquinas Pukjung, que produz motores marítimos, e uma fábrica de munições para reforçar a importância do fortalecimento das forças navais de Pyongyang.

"Ele afirmou que uma futura reunião plenária do Comitê Central do PTC (Partido dos Trabalhadores da Coreia) estabeleceria uma importante modernização do complexo e a direção do desenvolvimento da indústria de construção naval", informou um comunicado da KCNA, sem especificar a data da reunião.

O último teste de míssil norte-coreano aconteceu na quinta-feira, logo após o encerramento dos exercícios anuais feitos em conjunto entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, conhecidos como Ulchi Freedom Shield.