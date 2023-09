Em abertura à China, papa envia saudações ao povo "nobre" do país

Por Philip Pullella

ULAANBAATAR (Reuters) - O papa Francisco enviou saudações à China neste domingo chamando seus cidadãos de "um povo nobre" e pediu aos católicos do país que sejam "bons cristãos e bons cidadãos" em sua mais recente abertura do país comunista para aliviar as restrições à religião.

Nos comentários finais de uma missa ocorrida na capital da Mongólia, Francisco convocou os antigos e atuais arcebispos de Hong Kong, o cardeal John Tong Hon e o arcebispo Stephen Chow, para reforçar seu discurso.