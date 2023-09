Missão cumprida, Índia coloca sonda lunar para "dormir"

Por Arpan Chaturvedi

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia desligou seu veículo de exploração lunar, a primeira nave a alcançar o polo sul da lua, depois de completar sua missão de duas semanas realizando experimentos no local, disse a agência espacial do país.

A sonda Pragyan da espaçonave Chandrayaan-3 foi "colocado no modo dormir", mas com as baterias carregadas e o receptor ligado, disse a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) em um post na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, na noite de sábado.