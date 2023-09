Oitenta anos depois, vítimas italianas de crimes nazistas finalmente conseguem indenização

Outros milhares de italianos foram forçados a trabalhar como escravos na Alemanha, o que os torna elegíveis para reparações.

As primeiras pessoas que provavelmente se beneficiarão do novo fundo governamental criado para lidar com reivindicações são os descendentes dos seis homens católicos de Fornelli, que foram enforcados enquanto soldados alemães tocavam música num gramofone roubado de uma residência próxima.

As mortes ocorreram um mês depois de a Itália ter assinado um armistício com as forças aliadas, encerrando a sua participação na Segunda Guerra Mundial e abandonando os nazistas, que iniciaram imediatamente a ocupação do país.