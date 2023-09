Secretária de Comércio dos EUA alerta China que paciência está se esgotando

Recentemente, quando esteve na China, Raimondo disse que havia um forte apetite entre as empresas norte-americanas para que o relacionamento funcionasse e que, embora algumas ações do governo chinês fossem positivas, a situação no local precisava corresponder à retórica.

"A China está dificultando as coisas", disse Raimondo ao programa Face the Nation, da CBS, de acordo com uma transcrição. "Fui muito clara com a China de que precisamos -- a paciência está se esgotando entre as empresas americanas. Eles precisam e merecem um ambiente previsível e condições equitativas. E esperamos que a China ouça essa mensagem para que possamos ter um relacionamento comercial estável e crescente."

Raimondo disse que as empresas norte-americanas enfrentaram novos desafios, entre eles grandes multas inexplicáveis, operações de busca em empresas e mudanças em uma lei de contraespionagem.

"Fui muito clara, direta e firme em todas as minhas conversas com meus colegas chineses", disse ela à CNN. "Não dei nenhum golpe de misericórdia. Não adocei nada." Raimondo também disse que havia informado às autoridades chinesas que seu e-mail havia sido hackeado antes de sua viagem à China no final de agosto.

"Eles sugeriram que não sabiam do fato e que não havia sido intencional", disse ela à CNN. "Mas acho que era importante que eu colocasse isso na mesa e os informasse e os deixasse saber que é difícil construir confiança quando você tem ações como essa."

A China está lutando contra uma desaceleração que abalou os mercados globais, com os holofotes agora firmemente voltados para a problemática crise de dívida em espiral da incorporadora Country Garden em um setor que contribui com cerca de um quarto da economia.