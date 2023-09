Tribunal eleitoral da Guatemala revoga temporariamente suspensão do partido do presidente eleito

No entanto, pouco antes de os funcionários do tribunal eleitoral declararem Arévalo como vencedor, o partido Semilla foi notificado de que uma seção do tribunal suspendeu o partido por falhas de registro.

A medida provocou uma reação internacional imediata, inclusive da Organização dos Estados Americanos (OEA), e Arévalo afirmou que vai apelar contra o que chamou de suspensão "ilegal".

Centenas de apoiadores marcharam na capital neste sábado respondendo a um chamado de Arévalo para "unir-se" em apoio a ele.

(Reportagem de Sofia Menchu)