Verstappen vence em Monza e bate recorde de vitórias seguidas na F1

Alex Albon ficou em sétimo pela Williams, à frente de Lando Norris, da McLaren, Fernando Alonso, da Aston Martin, e Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, negando ao novato neozelandês Liam Lawson (11º) seu primeiro ponto pela AlphaTauri.

VOLTA MAIS RÁPIDA

O australiano Oscar Piastri fez a volta mais rápida para a McLaren, mas terminou em 12º lugar e, portanto, nenhum ponto de bônus foi concedido.

Verstappen havia igualado o recorde de nove vitórias consecutivas do alemão Sebastian Vettel, agora aposentado, também conquistado com a Red Bull, no fim de semana passado, no Grande Prêmio da Holanda, em sua casa, e pode esperar aumentar ainda mais essa marca.

Ele agora tem 12 vitórias nas 14 corridas deste ano, com a surpreendente série de sucessos da Red Bull desde Abu Dhabi, no final da temporada passada, e um total de 47 vitórias na carreira.

Poucos esperavam que Sainz mantivesse a liderança por muito tempo, dado o ritmo de corrida da Red Bull, mas o espanhol lutou muito, com Verstappen demonstrando certa frustração por não conseguir passar depois de uma largada limpa.