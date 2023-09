Acordo da Petrobras com Mubadala pode ser ponte para negociação de refinaria, dizem fontes

Por Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras estuda meios possíveis para recomprar a Refinaria de Mataripe (ex-Rlam), na Bahia, e um acordo com o grupo Mubadala Capital anunciado nesta segunda-feira sobre negócios em biorrefino pode aproximar as partes para futuras transações, disseram duas fontes à Reuters.

Mas futuros movimentos para recomprar o ativo do Mubadala, vendido ao fim de 2021 durante o governo Bolsonaro, dependerá primeiramente de avanços em negociações da petroleira junto ao órgão antitruste Cade, com quem a estatal havia se comprometido a vender todas as suas refinarias fora dos Estados do Rio e São Paulo, disseram as fontes com conhecimento do assunto, na condição de anonimato.