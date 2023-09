AIEA relata que não houve progresso em negociação com Irã; estoque de urânio enriquecido a 60% cresce

"O diretor geral (da AIEA) (Rafael Grossi) lamenta que não tenha havido progresso na resolução das questões de salvaguardas pendentes nesse período de relatório", disse um dos relatórios, referindo-se ao fracasso do Irã em explicar com credibilidade a origem das partículas de urânio encontradas em dois locais não declarados.

Os relatórios, enviados aos Estados membros da AIEA antes da reunião trimestral da Junta de Governadores da AIEA, composta por 35 países, na próxima semana, também afirmaram que, após um progresso limitado na reinstalação das câmeras de vigilância da AIEA no trimestre anterior, não houve nenhum progresso desde então, aumentando ainda mais as tensões com as potências ocidentais.

O Irã e a AIEA anunciaram um acordo em março sobre a reinstalação de câmeras de vigilância introduzidas sob um acordo com as principais potências em 2015, mas removidas a pedido do Irã no ano passado. Apenas uma fração das câmeras e outros dispositivos de monitoramento que a AIEA queria implantar foram instalados.

Além das questões que provavelmente causarão tensão com o Ocidente, o estoque de urânio enriquecido em até 60% do Irã aumentou em cerca de 7,5 kg, chegando a 121,6 kg, segundo o relatório, embora 6,4 kg tenham sido diluídos com urânio enriquecido em um nível mais baixo.

A produção iraniana de urânio enriquecido a até 60% diminuiu para cerca de 3 kg por mês, em comparação com cerca de 9 kg por mês anteriormente, afirmou um diplomata sênior.

Outros diplomatas disseram que a desaceleração poderia ser parte de esforços de redução das tensões entre o Irã e os Estados Unidos, envolvendo também fundos iranianos congelados no exterior e prisioneiros norte-americanos mantidos no Irã, embora o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, tenha negado que as questões estejam ligadas.