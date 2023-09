Biden diz achar improvável greve no setor automotivo dos EUA

No final do mês passado, o sindicato United Auto Workers (UAW) informou que seus membros votaram de forma esmagadora a favor da autorização de uma paralisação nas três montadoras de Detroit, caso não se chegue a um acordo antes do vencimento do atual contrato de quatro anos, em 14 de setembro.

Uma greve do sindicato não é uma certeza. Mas os ganhos substanciais em salários e benefícios exigidos pelo presidente do UAW, Shawn Fain, e a intensidade da campanha que o sindicato montou, fizeram com que alguns executivos e analistas do setor de Detroit se preparassem para greves em setembro.

O National Labor Relations Board (Conselho Nacional de Relações Trabalhistas) disse na sexta-feira que abrirá uma investigação sobre as alegações do UAW de que a General Motors e a Stellantis, controladora da Chrysler, não estavam negociando de boa fé, alegações que as montadoras negam.

Separadamente, a Ford disse na quinta-feira que ofereceu um aumento salarial de 9% até 2027, muito abaixo do aumento salarial de 46% almejado pelo sindicato.

O UAW realizou uma greve de 42 dias contra a GM em 2019 antes de chegar a um novo contrato.