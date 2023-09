Biden leva discurso econômico ao campo de batalha da Pensilvânia no Dia do Trabalho dos EUA

Biden se descreve como um presidente pró-sindicato, e a Casa Branca tem procurado, nos últimos meses, vender suas políticas econômicas sob o apelido de "Bidenomics" para um público preocupado com a economia, apesar da inflação em baixa e dos baixos níveis de desemprego.

Os republicanos argumentam que as políticas democratas ajudaram a desencadear os preços mais altos que custaram mais aos norte-americanos que pagam aluguel, mantimentos e gasolina.

O Fed aumentou a taxa de juros em 5,25 pontos percentuais desde março de 2022 e a taxa de hipoteca de 30 anos agora está acima de 7%.

A inflação pelo indicador preferido do Fed, no entanto, caiu para 3,3% em relação ao seu pico de 7% no verão local passado. Embora o declínio tenha sido um "desenvolvimento bem-vindo", disse o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no final do mês passado, a inflação "continua muito alta" e o Fed talvez precise aumentar ainda mais as taxas de juros.

O crescimento do emprego nos EUA aumentou em agosto, mas a taxa de desemprego saltou para 3,8% e os ganhos salariais foram moderados, de acordo com dados divulgados pelo Departamento do Trabalho na semana passada. O mercado de trabalho está desacelerando em resposta aos aumentos da taxa de juros pelo banco central.

Em um artigo de opinião publicado antes do Dia do Trabalho no Milwaukee Journal-Sentinel, Biden destacou a proposta de seu governo de estender o pagamento de horas extras para cerca de 3,6 milhões de norte-americanos e elogiou os sindicatos afirmando que eles são bons para a economia.