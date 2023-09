Biden usa geração de empregos para atacar Trump na Pensilvânia

“Não faz muito tempo, a gente estava perdendo empregos neste país”, afirmou Biden antes de um desfile comemorativo do Dia do Trabalho nos EUA. “De fato, o cara que teve este trabalho antes de mim foi um dos dois presidentes da história que deixaram o cargo com menos empregos na América, comparado ao momento em que foram eleitos.”

O desemprego caiu depois de Trump assumir o cargo, em janeiro de 2017, e o mercado de trabalho apresentou um forte crescimento durante grande parte de seu mandato. Contudo, o desemprego subiu fortemente perto do fim de sua gestão, em momento de desaceleração econômica devido à pandemia de covid-19.

Desde janeiro de 2021, foram criados 436 mil empregos por mês em média nos EUA, e o país apresenta atualmente 4 milhões de postos de trabalho a mais do que antes da pandemia.

Mais cedo, Biden abordou as tensões entre o sindicato United Auto Workers e as montadoras do grupo Detroit Three, dizendo a repórteres que achava improvável uma greve do grupo laboral após o fim do atual acordo coletivo, em 15 de setembro.

Isso provocou a resposta de uma liderança sindical, depois de o comitê de relações trabalhistas ter afirmado na sexta-feira que investigará uma acusação feita pelo sindicato, de que tanto a General Motors GM.N quanto a Stellantis -- companhia que controla a Chrysler -- não estavam negociando de boa fé, o que as empresas negam.

“Agradeço ao presidente pelo otimismo e também espero que as ‘Três Grandes’ tenham bom senso e passem a negociar de boa fé, mas estamos prontos para fazer o que for necessário no dia 15 de setembro se elas não o fizerem”, afirmou o presidente da United Auto Workers, Shawn Fain, em comunicado.