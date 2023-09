Bullrich espera superar com folga os 30% dos votos na eleição argentina

Na Argentina, o segundo turno ocorre se o primeiro colocado não conseguir superar os 45% dos votos, ou passar dos 40% com uma diferença de 10 pontos percentuais sobre o segundo colocado.

Segundo a candidata, haverá “um debate de ideias (na campanha), não vamos entrar em uma guerra de palavras” com Milei. Ela também afirmou que “não vamos nos esquecer do kirchnerismo”.

A Argentina apresenta atualmente uma inflação de três dígitos, déficit fiscal, controle cambial e altas taxas de pobreza.

Ela comentou a possibilidade de estabelecer uma economia bimonetária, com uso conjunto do peso e do dólar como moedas correntes.

“O bimonetarismo está bastante definido, falta decidir a engenharia jurídica”, afirmou.

Milei defende a dolarização completa, enquanto Massa é favorável a manter o peso como moeda única.