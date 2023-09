Consulado dos EUA na fronteira com México pede para funcionários buscarem abrigo por conta da violência

A Embaixada dos EUA na Cidade do México não respondeu imediatamente a um pedido para comentar o caso.

Neste ano, dois norte-americanos foram mortos quando membros de um cartel de drogas sequestraram quatro pessoas em Matamoros, após um aparente engano. O caso realçou o problema da violência no país e provocou reações de parlamentares dos EUA, que criticaram as ações do México no combate ao crime.

(Por Drazen Jorgic)