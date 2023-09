Foto em rede social parece mostrar "General Armagedom" pela 1ª vez desde motim do Wagner

Vários veículos informaram que Surovikin havia azedado a relação com o Kremlin após o motim abortado do Wagner em junho, e que estava sendo investigado por possível cumplicidade. A agência de notícias estatal RIA disse no mês passado que ele havia sido destituído do cargo de chefe da Força Aérea e que seu vice, Viktor Afzalov, tinha assumido o cargo temporariamente.

Surovikin, que ganhou o apelido de “General Armagedom” durante a intervenção militar da Rússia na guerra civil da Síria, foi brevemente responsável pelo esforço de guerra de Moscou na Ucrânia antes de essa função ser entregue em janeiro ao general Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior.

Surovikin era amplamente visto por comentaristas de guerra russos como uma figura forte e capaz. O falecido líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que morreu em um acidente de avião particular no mês passado, criticava ferozmente o sistema de defesa da Rússia, mas elogiou Surovikin, chamando-o de “um homem que não tem medo da responsabilidade”.