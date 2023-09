Israel abre embaixada no Barein, três anos após normalização das relações

"O ministro das Relações Exteriores (do Barein) e eu concordamos que deveríamos trabalhar juntos para aumentar o número de voos diretos, o turismo, o volume de comércio e os investimentos", disse Cohen durante a cerimônia.

O ministro das Relações Exteriores do Barein, Abdullatif Al Zayani, disse que a inauguração da embaixada "significa nosso compromisso compartilhado com a segurança e a prosperidade de todos os povos de nossa região".

O acordo de normalização entre Barein e Israel foi parte de uma série de acordos, conhecidos como Acordos de Abraão, que também foram assinados com os Emirados Árabes Unidos, Marrocos e Sudão.

O Barein, que abriga a Quinta Frota da Marinha dos EUA, é uma pequena ilha no Golfo onde aliados sunitas dos sauditas, a família real Al Khalifa, governam uma maioria xiita.

Analistas disseram que a aproximação com Israel foi forjada, em parte, pelos temores compartilhados em relação ao Irã.

A abertura da embaixada israelense no Barein ocorre no momento em que os Estados Unidos pressionam o governo saudita, seu tradicional aliado, a assinar um acordo semelhante para a Arábia Saudita, uma potência muçulmana e lar dos santuários mais sagrados do Islã.