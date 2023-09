Israel bloqueia exportações da Faixa de Gaza após encontrar explosivos

JERUSALÉM (Reuters) - Israel disse nesta segunda-feira que está proibindo temporariamente que bens comerciais deixem a Faixa de Gaza por meio de um posto fronteiriço, depois de agentes de segurança terem frustrado uma tentativa de contrabandear explosivos. O Ministério da Defesa de Israel afirmou que inspetores do posto de Kerem Shalom descobriram vários quilos de “explosivos de grande qualidade” em uma carga. Eles estavam escondidos nos forros de roupas. Autoridades suspeitam que “elementos terroristas” eram os destinatários. O ministério afirmou que as exportações de Gaza -- que é controlada pelo grupo islâmico Hamas -- pelo posto fronteiriço seriam restabelecidas depois de uma avaliação da situação. Agentes palestinos na fronteira afirmaram que seus pares israelenses avisaram que o posto ficaria fechado “até segunda ordem”. Desde 2007, quando o Hamas assumiu a Faixa de Gaza, ela está sob bloqueio de Israel e Egito, que justificam a decisão citando preocupações com a segurança. O fato causou prejuízos econômicos à região, e a maioria dos palestinos depende de ajuda externa para viver. (Reportagem de Ari Rabinovitch e Nidal al-Mughrabi)