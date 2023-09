Junta do Níger reabre espaço aéreo após golpe, diz ministério

NIAMEI (Reuters) - Os líderes militares do Níger reabriram o espaço aéreo do país a todos os voos comerciais após o fechamento em 6 de agosto, dias depois de tomarem o poder em um golpe de Estado, disse um porta-voz do Ministério dos Transportes nesta segunda-feira.

O fechamento forçou a Air France e outras companhias europeias a suspenderem alguns voos e a efetuarem rotas mais longas em todo o continente africano. O Níger tem mais do dobro do tamanho da França e muitas rotas de voo na África normalmente passam por cima do país.

A junta fechou inicialmente o espaço aéreo do Níger ao mencionar a ameaça de intervenção militar do bloco regional da África Ocidental, Cedeao. Eles não deram imediatamente uma razão para a reabertura.