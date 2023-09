Kim se reunirá com Putin conforme Rússia busca laços militares mais estreitos com Coreia do Norte

(Reuters) - Kim Jong Un planeja viajar para a Rússia este mês para se encontrar com o presidente Vladimir Putin e discutir a possibilidade de fornecer armas a Moscou para a guerra na Ucrânia, à medida que a Rússia diz estar buscando laços militares mais estreitos com a Coreia do Norte.

Em uma rara viagem ao exterior, Kim viajaria de Pyongyang, provavelmente em um trem blindado, para Vladivostok, na costa do Pacífico da Rússia, onde se encontraria com Putin, noticiou o New York Times nesta segunda-feira, citando fontes norte-americanas e aliadas.

Enquanto estiverem em Vladivostok, uma cidade portuária não muito distante da Coreia do Norte, os dois líderes discutirão o envio de projéteis de artilharia e mísseis antitanque à Rússia por Kim, em troca da tecnologia avançada de Moscou para satélites e submarinos movidos a energia nuclear, informou o jornal.