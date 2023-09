Líder da oposição trabalhista do Reino Unido reorganiza equipe antes de eleições nacionais

Por Elizabeth Piper

LONDRES (Reuters) - O líder do Partido Trabalhista do Reino Unido, Keir Starmer, promoveu uma reorganização de sua equipe nesta segunda-feira em um movimento que visa as eleições nacionais previstas para o próximo ano, nomeando sua vice, Angela Rayner, como chefe de políticas de combate às desigualdades sociais.

Rayner, uma parlamentar popular entre os membros do partido, assumirá o papel de destaque para fazer "sombra" as políticas do governo do Partido Conservador, buscando tentar abordar a desigualdade regional no Reino Unido.