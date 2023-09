Líder golpista do Gabão toma posse como presidente interino sob celebração

LIBREVILLE (Reuters) - O líder de um golpe de Estado que derrubou o presidente do Gabão, Ali Bongo, foi empossado como presidente interino e celebrado por apoiadores nesta segunda-feira, em uma cerimônia televisiva destinada a apresentar os militares como libertadores de uma sociedade oprimida.

No oitavo golpe de Estado na África Ocidental e Central em três anos, oficiais do Exército liderados pelo general Brice Oligui Nguema tomaram o poder em 30 de agosto, minutos depois do anúncio de que Bongo havia vencido uma eleição que os militares anularam e consideraram não crível.

Nguema foi aplaudido de pé por oficiais quando chegou para a cerimônia, e novamente logo após ter sido empossado por um painel de juízes do tribunal constitucional.