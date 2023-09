Macron quer passe mensal para transporte público no estilo alemão

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta segunda-feira que deseja ver na França um sistema de assinatura mensal de baixo custo para os trens regionais do país, ao estilo de como já ocorre na vizinha Alemanha. Perguntado pelo HugoDecrypte, um canal do YouTube com público majoritariamente jovem, sobre se a França gostaria de ter um passe mensal de trem a 49 euros como os da Alemanha, Macron disse ser a favor da ideia. “Pedi ao ministro dos Transportes que lance o passe em todas as regiões que estiverem dispostas a aderir a esse sistema”, afirmou. No começo do ano, a Alemanha lançou o "Deutschlandticket", que custa 49 euros por mês e oferece viagens ilimitadas em transportes públicos na Alemanha, como ônibus e trens. O objetivo do projeto, que tem custo de cerca de 3 bilhões de euros, é diminuir as emissões de CO2 e ajudar os cidadãos a lidar com a pressão inflacionária. “Pelo meio ambiente e pelo poder de compra, vamos criar esse passe de trem na França, em cooperação com o Estado e as regiões”, afirmou o ministro dos Transportes, Clement Beaune, em comunicado publicado na rede social X. (Reportagem de Geert De Clercq)