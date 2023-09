Mercado privado assegurou perdas de US$3 bi a US$5 bi com furacão Idalia, diz Moody's

(Reuters) - As perdas seguradas do mercado privado devem ficar entre 3 bilhões e 5 bilhões de dólares devido ao furacão Idalia, que atingiu a região de Big Bend, na Flórida, na semana passada, de acordo com um relatório da unidade de modelagem de riscos de catástrofe da Moody's divulgado nesta segunda-feira.

O Idalia atingiu a costa do Golfo da Flórida com ventos fortes, chuvas torrenciais e ondas fortes antes de enfraquecer, mas seguiu em direção ao sudeste da Geórgia, onde as inundações deixaram os residentes ilhados em suas casas.

As estimativas representam perdas seguradas associadas a ventos, ressaca e inundações induzidas por precipitação causadas pelo furacão.