Papa encerra viagem à Mongólia e diz que Igreja não está empenhada em conversão

Na segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que tem adotado uma atitude positiva para melhorar as relações com o Vaticano.

Pequim mantém comunicação com o Vaticano, afirmou a porta-voz do ministério, Mao Ning, em uma coletiva de imprensa, quando perguntada sobre os comentários do papa na Mongólia.

O principal objetivo da viagem de Francisco era visitar a pequena comunidade católica. Ele encerrou sua missão de cinco dias na segunda-feira com uma parada para inaugurar a Casa da Misericórdia, que oferece assistência médica aos mais necessitados na capital da Mongólia, bem como aos sem-teto, vítimas de abuso doméstico e imigrantes.

Situada em uma escola reformada e idealizada pelo principal clérigo católico da Mongólia, o cardeal italiano Giorgio Marengo, a Casa da Misericórdia coordenará o trabalho de instituições missionárias católicas e voluntários locais.

"O verdadeiro progresso de uma nação não é medido pela riqueza econômica, muito menos pelo investimento no poder ilusório dos armamentos, mas por sua capacidade de prover a saúde, a educação e o desenvolvimento integral de seu povo", disse Francisco na casa.

Ele também afirmou que queria dissipar "o mito" de que o objetivo das instituições católicas era converter as pessoas à religião, "como se cuidar dos outros fosse uma forma de seduzir as pessoas a 'se juntarem'".