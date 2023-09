Putin diz a Erdogan que Rússia está pronta para discutir acordo de grãos

Em discurso na abertura da reunião no resort de Sochi, no Mar Negro, Putin disse a Erdogan que esperava que eles concluíssem as negociações sobre um centro de gás natural na Turquia e que também discutiriam o acordo de grãos.

"Sei que você pretende levantar a questão do acordo de grãos", afirmou Putin a Erdogan. "Estamos abertos a negociações sobre essa questão."

Erdogan disse que o mundo estava esperando por notícias sobre a questão do corredor de grãos.

"Todos estão esperando o que sairá de nossa reunião de hoje", declarou ele. "Acredito que a mensagem na coletiva de imprensa após a reunião será um passo importante para o mundo inteiro, especialmente para os países africanos."

O acordo tinha como objetivo levar grãos da Ucrânia para os mercados mundiais através do Mar Negro e aliviar uma crise alimentar global que, segundo as Nações Unidas, foi agravada pela invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro do ano passado.

A Rússia e a Ucrânia são dois dos principais produtores agrícolas do mundo e importantes participantes dos mercados de trigo, cevada, milho, colza, óleo de colza, semente de girassol e óleo de girassol.