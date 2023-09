Reino Unido terá 2 eleições extras em outubro para preencher vagas no Parlamento

LONDRES (Reuters) - Duas eleições parlamentares suplementares serão realizadas em outubro no Reino Unido em um teste sobre como os conservadores do primeiro-ministro, Rishi Sunak, estão se saindo em áreas estratégicas e se o Partido Trabalhista, de oposição, está recuperando o apoio na Escócia.

As votações determinarão os substitutos de dois parlamentares que abriram mão de seus mandatos e são vistas como um importante teste eleitoral para os dois principais partidos antes da eleição nacional prevista para o próximo ano, com os trabalhistas atualmente à frente nas pesquisas.

Em 19 de outubro, os conservadores de Sunak tentarão manter o controle da cadeira de Mid-Bedfordshire, no sudeste da Inglaterra, aberta com a saída de Nadine Dorries, que criticou a liderança de Sunak quando renunciou formalmente no mês passado.