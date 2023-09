Rússia propõe exercício naval conjunto com Coreia do Norte e China, diz agência

A Yonhap informou que Shoigu fez a proposta de um exercício naval triplo a Kim durante sua visita, mas não forneceu detalhes.

O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul disse à Assembleia Nacional que Shoigu parecia ter realizado uma reunião privada com Kim para acertar uma ampla expansão militar, informou a Yonhap.

No sábado, o embaixador da Rússia na Coreia do Norte, Alexander Matsegora, disse à agência de notícias Tass que não tinha conhecimento de nenhum plano para a Coreia do Norte participar de exercícios militares trilaterais com a China e a Rússia, mas que, em sua opinião, seria "apropriado" à luz dos exercícios liderados pelos Estados Unidos na região.

Recentemente, Rússia e Coreia do Norte defenderam laços militares mais estreitos, mas a Coreia do Norte negou ter qualquer "negociação de armas" com a Rússia.

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse em uma coletiva de imprensa no mês passado que Shoigu havia tentado, em sua visita à Coreia do Norte, convencer Pyongyang a vender munição de artilharia para a Rússia.

Os Estados Unidos recentemente impuseram sanções a três entidades acusadas de estarem ligadas a negócios de armas entre a Coreia do Norte e a Rússia.