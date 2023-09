Tribunal nigeriano manda prender dezenas de pessoas por suposto casamento gay

YENAGOA, Nigéria (Reuters) - Mais de 60 pessoas presas na Nigéria na semana passada por ligação com um suposto casamento gay, que é ilegal no país, permanecem na cadeia, disseram nesta segunda-feira a polícia e o advogado do grupo. O tribunal atendeu a um pedido de prisão preventiva feito pela polícia após audiência realizada nesta segunda-feira na cidade de Warri, no estado de Delta, onde os suspeitos foram presos após uma denúncia. “Os suspeitos foram denunciados hoje no tribunal, e o juiz determinou que permaneçam na cadeia por duas semanas”, afirmou a polícia de Delta em comunicado. Não ficou claro quantas pessoas estão detidas, mas a polícia disse na semana passada que 67 pessoas foram presas.

Na Nigéria, como na maior parte da África, a homessexualidade é vista como algo inaceitável, e em 2014 uma lei anti-gay entrou em vigor, apesar de ter atraído críticas da comunidade internacional.

O advogado de defesa, Ochuko Ohimor, que está representando 60 suspeitos, afirmou que, embora a próxima audiência esteja marcada para 18 de setembro, está tentando obter uma fiança para os acusados.