Ucrânia diz que drones russos atingiram Romênia, membro da Otan, que nega relato

Moscou tem conduzido ataques aéreos de longo alcance contra alvos na Ucrânia desde o início da sua invasão no ano passado. Em julho, após a Rússia abandonar um acordo que suspendia um bloqueio russo aos portos ucranianos no Mar Negro, o país começou a atacar repetidamente os portos fluviais ucranianos localizados através do Danúbio, a partir da Romênia.

O ataque aéreo russo desta segunda-feira ocorreu horas antes do presidente da Rússia, Vladimir Putin, discutir a retomada do acordo do Mar Negro com o patrocinador do acordo, o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan.

"De acordo com o serviço estatal de guarda de fronteira da Ucrânia, ontem à noite, durante um ataque massivo russo perto do porto de Izmail, os 'Shakheds' russos caíram e detonaram no território da Romênia", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, referindo-se aos drones fabricados no Irã.

"Esta é mais uma confirmação de que o terror dos mísseis da Rússia representa uma enorme ameaça não só para a segurança da Ucrânia, mas também para a segurança dos países vizinhos, incluindo os Estados membros da Otan", escreveu ele no Facebook.

Nikolenko publicou uma foto mostrando as chamas de uma explosão visíveis através de um rio. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente o ponto de vista da imagem.

O Ministério da Defesa romeno disse que o país não foi atingido.