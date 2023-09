Vice-premiê da Espanha se reune com líder catalão no exílio para conversa sobre novo governo

Enquanto isso, Sánchez, o líder socialista que encabeça o governo de coalizão de esquerda provisório, está em negociações para obter o apoio necessário para ser reconduzido ao cargo em uma hipotética segunda votação, uma vez que a tentativa do líder conservador de formar um governo tenha fracassado.

O apoio ou a abstenção do partido Junts, de Puigdemont, e de uma série de outros partidos separatistas ou regionalistas que apoiaram Sánchez no passado, será crucial para a conquista do direito de formar um governo.

O partido esquerdista Sumar, de Yolanda Diaz, disse em um comunicado que suas conversas com Puigdemont eram "mais um passo em nossa firme tentativa de abrir uma nova era de soluções baseadas no diálogo e na democracia".

O Partido Socialista, de Sánchez, disse que a reunião era estritamente da agenda do Sumar, embora tenha sido informado de que ela ocorreria.

Os partidos de direita condenaram a confiança de Sánchez nos partidos separatistas na legislatura anterior e as tentativas atuais de influenciar o Junts, como uma traição aos interesses da Espanha em prol de sua preservação no poder.

(Reportagem de Belén Carreño)