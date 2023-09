Agência de segurança chinesa sugere que reunião entre Biden e Xi depende de "sinceridade"

Por Liz Lee

PEQUIM (Reuters) - A principal agência de segurança da China indicou que reunião entre o presidente Xi Jinping e o presidente norte-americano, Joe Biden, em San Francisco, neste ano, dependerá de os Estados Unidos "demonstrarem sinceridade suficiente".

Biden expressou no domingo sua decepção com o fato de Xi não participar de uma próxima cúpula de líderes do G20 na Índia, mas acrescentou que irá "vê-lo".