Biden focará em reforma do Banco Mundial e novos financiamentos durante G20

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Joe Biden, se concentrará na reforma do Banco Mundial e pedirá a outras instituições multilaterais de desenvolvimento que aumentem os empréstimos para projetos de mudança climática e infraestrutura, durante a cúpula dos líderes do G20 na Índia, disse a Casa Branca nesta terça-feira.

"Esse é um dos nossos principais focos para o G20: cumprir uma agenda fundamentalmente para a reformulação e ampliação dos bancos multilaterais de desenvolvimento, especialmente o Banco Mundial", disse o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, a repórteres.

O governo Biden está promovendo o Banco Mundial, fundado no final da Segunda Guerra Mundial para aliviar a pobreza, como uma contrapartida aos empréstimos da China no exterior. O novo presidente do banco, Ajay Banga, tem atuado por uma expansão dos programas de mudança climática e combate à fome, além do aumento do poder de empréstimo do banco com novas regras de financiamento e balanço patrimonial.