Congo acusa militares pela morte de 56 manifestantes

As acusações foram lidas no início do julgamento nesta terça-feira. Os acusados ainda não haviam sido convidados a se pronunciar.

Os dois oficiais estavam no comando dos soldados que abriram fogo contra os manifestantes, de acordo com uma fonte próxima à Presidência que pediu para não ser identificada.

"Isso não foi uma ação do Estado, eles agiram isoladamente e não dentro da estrutura de suas missões soberanas", disse o promotor militar Michel Kashil ao tribunal.

"Demonstraremos que isso se trata de um ataque sistemático contra populações bem direcionadas, os membros de uma determinada igreja", disse ele.

Os protestos foram organizados por uma seita cristã mística chamada Wazalendo.

O governo do Congo havia dito anteriormente que 43 pessoas foram mortas nos distúrbios em Goma na última quarta-feira. No julgamento, o promotor Kashil disse que o número de mortos era de 56, com outras 75 pessoas feridas.