Cuba desvenda rede de tráfico humano que aliciava cidadãos para lutar pela Rússia na Ucrânia

HAVANA (Reuters) - Cuba desvendou uma rede de tráfico de pessoas que coagiu seus cidadãos a lutar pela Rússia na guerra na Ucrânia, disse o Ministério das Relações Exteriores na segunda-feira, acrescentando que as autoridades cubanas estavam trabalhando para "neutralizar e desmantelar" o esquema.

A declaração do Ministério das Relações Exteriores de Cuba deu poucos detalhes, mas observou que a rede de tráfico estava operando tanto dentro do país caribenho, a milhares de quilômetros de Moscou, quanto na Rússia.

"O Ministério do Interior... está trabalhando na neutralização e no desmantelamento de uma rede de tráfico de pessoas que opera a partir da Rússia para incorporar cidadãos cubanos que vivem lá, e até mesmo alguns de Cuba, às forças militares que participam das operações de guerra na Ucrânia", disse a declaração do governo cubano.