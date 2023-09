Em meio a conflitos, Mianmar cede presidência de bloco regional às Filipinas

Por Kate Lamb e Stanley Widianto

JACARTA (Reuters) - Mianmar cedeu sua vez de presidir o bloco regional do Sudeste Asiático, confirmou uma autoridade nesta terça-feira, depois que o grupo concordou que um plano de paz existente, mas amplamente criticado, continuará a orientar sua resposta ao conflito sangrento no país.

A Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean, na sigla em inglês) tem sido criticada por não ter conseguido que os militares no poder em Mianmar fizessem progressos em um acordo de paz de cinco pontos logo após a tomada do poder em um golpe de 2021.