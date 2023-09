Estado indiano apresenta acusação criminal contra jornalistas por reportagem sobre violência étnica

Na segunda-feira, o ministro-chefe de Manipur, N. Biren Singh, acusou os jornalistas de tentar "provocar confrontos" com a cobertura.

Em um comunicado, a Editors Guild pediu ao governo que desistisse dos processos, dizendo-se chocada com os comentários do ministro-chefe.

Os jornalistas -- Seema Mustafa, que é presidente do Editors Guild, Seema Guha, Bharat Bhushan e Sanjay Kapoor -- não puderam ser contatados imediatamente para comentar o assunto.

O Press Club of India, sediado em Nova Délhi, também exigiu que as acusações fossem retiradas. "Essa é uma tática de braço forte do governo estadual que equivale à intimidação do principal órgão de mídia do país", afirmou.

Pelo menos 180 pessoas foram mortas em Manipur depois que a violência étnica eclodiu em maio entre os membros do grupo étnico majoritário Meitei e a comunidade minoritária Kuki sobre a partilha de benefícios econômicos e cotas.

A Índia, que sediará a reunião de cúpula dos líderes do G20 nos dias 9 e 10 de setembro, caiu 11 posições e ocupa o 161º lugar no Índice Mundial de Liberdade de Imprensa, compilado pelo grupo sem fins lucrativos Repórteres Sem Fronteiras. O governo afirma que a Índia tem uma imprensa livre e vibrante.