EUA dizem que Coreia do Norte "pagará preço" se fornecer armas à Rússia

Kim espera que as discussões sobre armas continuem, disse Sullivan, inclusive entre os líderes e “talvez até pessoalmente”.

“Continuamos a comprimir a base industrial de defesa da Rússia”, disse Sullivan, e Moscou está agora “procurando qualquer fonte que possa encontrar” para bens como munições.

“Continuaremos a apelar à Coreia do Norte para que cumpra os seus compromissos públicos de não fornecer armas à Rússia que vão acabar matando ucranianos”, disse Sullivan.

Na segunda-feira, a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Adrienne Watson, disse que Kim e Putin podem estar planejando um encontro, e o New York Times citou autoridades não identificadas dos EUA e aliados dizendo que Kim planeja viajar para a Rússia já na próxima semana para se encontrar com Putin.

Questionado se poderia confirmar as negociações, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: "Não, não posso. Não há nada a dizer."

(Reportagem de Trevor Hunnicutt)