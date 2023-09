Ex-líder dos Proud Boys é condenado a 22 anos de prisão por participação em ataque ao Capitólio dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - Um ex-líder do grupo de extrema-direita norte-americano Proud Boys foi condenado nesta terça-feira a 22 anos de prisão por seu papel no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos por apoiadores de Donald Trump, em uma tentativa de reverter a derrota eleitoral do ex-presidente do país.

Enrique Tarrio, de 39 anos, foi condenado à sentença mais longa até agora no caso, por acusações relacionadas a seu papel no planejamento da invasão do Capitólio, entre elas a de conspiração sediciosa. No episódio, milhares de apoiadores do então presidente republicano tentaram violentamente impedir o Congresso de certificar os resultados de uma eleição que Trump falsamente alegou ter sido fraudada de forma generalizada.

Os promotores federais pediram ao juiz distrital Timothy Kelly a imposição de uma sentença de 33 anos de prisão a Tarrio, que não estava presente no Capitólio no dia do episódio violento porque outro juiz ordenou que ele ficasse fora de Washington. Os promotores disseram que ele ajudou a dirigir o ataque a partir de Baltimore.