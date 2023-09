Família de vítima processa governos de Havaí e Maui por negligência grave em incêndios florestais

Por Clark Mindock

(Reuters) - O pai de uma mulher que morreu durante os incêndios florestais do mês passado no Havaí processou o Estado e a administração do condado de Maui em um processo inédito, acusando os governos de negligência grave que levou aos incêndios.

Ajuizado na segunda-feira no tribunal estadual do Havaí, o processo é o primeiro decorrente dos incêndios florestais a ser movido contra o Estado. Ele também nomeia a concessionária de energia elétrica do Estado, a Hawaiian Electric, que já enfrenta vários processos judiciais, e uma grande proprietária de terras na ilha, a Bishop Estate, pelos incêndios que arrasaram a cidade histórica de Lahaina, em Maui.