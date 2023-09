Kremlin rejeita sugestão da Armênia de que Rússia está abandonando sul do Cáucaso

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin rejeitou nesta terça-feira uma sugestão do primeiro-ministro da Armênia de que a Rússia tem falhado em proteger seu país no impasse com o vizinho Azerbaijão e está diminuindo a presença no sul do Cáucaso.

Em uma entrevista ao jornal italiano La Repubblica publicada no domingo, o premiê armênio, Nikol Pashinyan, acusou a Rússia de não ter conseguido garantir a segurança da Armênia contra o que ele disse ser uma agressão do Azerbaijão na região separatista de Nagorno-Karabakh.

Yerevan tem se queixado repetidamente de que as forças de paz russas permitiram durante nove meses que os azeris bloqueassem o "corredor de Lachin", a única estrada que liga Nagorno-Karabakh à Armênia, causando escassez de alimentos, medicamentos e outros bens essenciais.