Líder catalão estabelece condições difíceis para conversas sobre novo premiê da Espanha

A coalizão de Sánchez está buscando o apoio do partido Juntos pela Catalunha, de Puigdemont, para permanecer no poder após a eleição de 23 de julho. A vice-primeira-ministra Yolanda Díaz visitou Puigdemont em Bruxelas na segunda-feira.

Alberto Núñez Feijóo, cujo Partido Popular (PP), conservador, obteve a maioria dos votos, fará a primeira tentativa de votação para primeiro-ministro em 27 de setembro, mas suas chances de vitória são consideradas pequenas, já que o PP se opõe a qualquer concessão aos separatistas.

Se a tentativa de Feijóo de formar um governo fracassar, caberá a Sánchez ver se consegue reunir apoio para formar um governo, o que é considerado impossível sem o apoio dos sete parlamentares do partido de Puigdemont.

Puigdemont pediu à Espanha que respeite a legitimidade do movimento de independência catalão, abandone as ações judiciais contra ele e crie um mecanismo para reconhecer e garantir o cumprimento dos acordos.

"Estejam preparados para as eleições, mas também para as negociações que podem terminar com um acordo histórico", disse Puigdemont. "Não resistimos todos esses anos apenas para salvar uma legislatura."

Puigdemont afirmou que o Parlamento da Espanha precisaria elaborar uma legislação que concedesse uma anistia aos partidários da independência catalã.