Lula assina homologação de duas terras indígenas no Acre e Amazonas

Lula assinou os decretos que oficializam as terras indígenas Rio Gregório, no Acre, e Acapuri de Cima, no Amazonas, em cerimônia no Palácio do Planalto que marca o Dia da Amazônia.

O presidente também assinou decreto que altera as regras sobre a regularização fundiária em áreas da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Lula assinou ainda dois decretos que tratam de unidades de conservação (UC) em Roraima, que também atuarão como "redutoras das pressões" sobre o território yanomami.