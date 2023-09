Lula defende sigilo sobre votos dos ministros do STF

"Para a gente não criar animosidade, eu acho que é preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil, porque do jeito que vai daqui a pouco um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com sua família, porque tem um cara que não gostou de alguma decisão dele", acrescentou.

A fala de Lula vem depois de o ministro Alexandre de Moraes e familiares serem hostilizados no aeroporto de Roma por um grupo de brasileiros críticos a decisões recentes do ministro. Na ocasião, quando voltava de uma palestra na Itália realizada em julho, Moraes teria sido xingado pelo grupo e o filho do ministro agredido com um tapa no rosto.

Na segunda-feira, o Ministério da Justiça informou que recebeu das autoridades italianas as imagens do circuito interno do aeroporto de Roma que registraram o episódio e as encaminhou para a Polícia Federal.

(Por Eduardo Simões)