Mundo está perdendo corrida para cumprir metas climáticas, diz presidente da COP28

"Não estamos apresentando os resultados de que precisamos no tempo necessário", disse Jaber, que também dirige a Abu Dhabi National Oil Company, aos delegados da primeira Cúpula do Clima da África, na capital do Quênia, Nairóbi.

A cúpula, que teve início na segunda-feira, tem como foco a mobilização de financiamento para a resposta da África às mudanças climáticas.

Embora a África esteja sofrendo alguns dos impactos mais severos da mudança climática, o continente recebe apenas cerca de 12% do financiamento necessário para lidar com o problema, de acordo com pesquisadores.

Centenas de milhões de dólares de investimentos em projetos de desenvolvimento sustentável foram anunciados na segunda-feira e, na terça-feira, Jaber anunciou que os Emirados Árabes Unidos estavam prometendo 4,5 bilhões de dólares para desenvolver 15 GW de energia limpa na África até 2030.

Atualmente, a África tem cerca de 60 GW de capacidade instalada de energia renovável.

As autoridades africanas afirmam que os investimentos são bem-vindos, mas que atender às necessidades de financiamento do continente exigirá uma transformação da arquitetura global de financiamento climático, principalmente devido ao alto endividamento dos governos.