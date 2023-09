Pesquisa mostra ex-prefeita da Cidade do México como favorita para candidatura à Presidência

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A ex-prefeita da Cidade do México Claudia Sheinbaum tem uma vantagem confortável na disputa para ser a candidata presidencial do partido do atual governo nas eleições de 2024, de acordo com uma pesquisa de opinião publicada nesta terça-feira, véspera do anúncio do vencedor.

Uma pesquisa telefônica publicada pelo jornal El Financiero, usando a mesma metodologia escolhida pelo partido do governo Movimento Regeneração Nacional (Morena) para selecionar seu candidato, mostra Sheinbaum com 36% de apoio, seguida pelo ex-ministro das Relações Exteriores do país Marcelo Ebrard, com 25%.

A pesquisa realizada entre 1 e 2 de setembro entrevistou 500 adultos mexicanos e teve uma margem de erro de mais ou menos 4,4 pontos percentuais. A vantagem de Sheinbaum é maior do que a vantagem de 7 pontos que ela mantinha em uma pesquisa do El Financiero realizada entre 28 e 29 de julho.