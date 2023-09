Petrobras faz 1ª compra de créditos de carbono

Em comunicado, a companhia destacou que seu plano estratégico 2023-27 prevê outras operações no mercado de carbono, com previsão de investimentos totais de até 120 milhões de dólares em aquisição de créditos até 2027.

Segundo o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Maurício Tolmasquim, a prioridade será adquirir créditos de base natural, gerados no Brasil e de alta qualidade, que contribuam para a conservação e recuperação dos biomas brasileiros.

"Queremos assegurar que os créditos utilizados gerem benefícios climáticos, sociais e ambientais para o país, de forma transparente e rastreável”, disse o executivo, em nota.

Com a compra de créditos de carbono, o propósito da Petrobras é complementar sua estratégia de descarbonização, que contempla várias frentes, como redução de emissões nas operações, projetos de energias renováveis, biorrefino e captura e armazenamento de carbono (CCS).

"Nós acreditamos no mercado de carbono como um importante instrumento no combate às mudanças climáticas e sabemos que o Brasil tem um imenso potencial para liderar esse segmento, justamente por ser um dos países com maior biodiversidade do mundo", disse o CEO da Petrobras, Jean Paul Prates, em nota.