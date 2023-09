Putin acusa ocidente de instalar judeu no comando da Ucrânia para "encobrir glorificação do nazismo"

Zelenskiy, ele próprio um falante nativo de russo e eleito democraticamente em 2019, disse que alguns dos irmãos do seu avô foram mortos no Holocausto nazista e rejeitou repetidamente as acusações russas de que apoiava os neonazistas na Ucrânia.

Putin disse ao repórter de TV russo Pavel Zarubin: “os curadores ocidentais colocaram uma pessoa à frente da Ucrânia moderna -- um judeu étnico, com raízes judaicas, com origens judaicas. E portanto, na minha opinião, parecem estar encobrindo uma essência anti-humana, que é a base... do Estado ucraniano moderno", disse Putin.

"E isto torna toda a situação extremamente repugnante, na medida em que um judeu étnico está encobrindo a glorificação do nazismo e encobrindo aqueles que lideraram o Holocausto na Ucrânia em determinado momento -- e isto é o extermínio de um milhão e meio de pessoas."

Em resposta a um pedido de comentário, o conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak disse que Putin é nojento “quando tenta justificar crimes em massa contra cidadãos de outro país com uma mentira monstruosa”.

Em junho, Putin disse em um fórum econômico em São Petersburgo, novamente sem provas, que alguns judeus consideravam Zelenskiy uma vergonha para seu povo. O comentário foi feito quando Putin interrompeu seu próprio discurso para mostrar imagens de noticiários das atrocidades nazistas na Ucrânia.

Em janeiro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, recebeu uma forte repreensão da Casa Branca por acusar Washington de mobilizar os países europeus para resolver "a questão russa" da mesma forma que Adolf Hitler tinha procurado uma "solução final" para erradicar os judeus da Europa.