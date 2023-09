Senado dos EUA quer liderar negociações sobre projetos de gastos para evitar paralisação do governo

Democratas e republicanos no Comitê de Apropriações do Senado apoiam os 12 projetos de lei de gastos separados que financiariam a maioria das operações do governo para o ano fiscal de 2024, enquanto o Comitê de Apropriações da Câmara tem produzido projetos de lei com o apoio apenas dos republicanos.

Até o momento, o Senado está mantendo o orçamento de gastos discricionários de 1,59 trilhão de dólares que Biden e o líder republicano da Câmara, Kevin McCarthy, concordaram, enquanto alguns conservadores linha-dura da Câmara pressionam por cortes abaixo do que seu líder concordou.

"Para evitar uma paralisação prejudicial e desnecessária do governo, a Câmara deve seguir a incrível liderança do Senado e aprovar seus projetos de lei de apropriações de forma bipartidária", afirmou o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, em uma carta a seus colegas democratas na sexta-feira.

Na semana passada, a Casa Branca pediu ao Congresso que aprovasse uma "resolução contínua" de curto prazo para manter o governo financiado até 30 de setembro, evitando a quarta paralisação em uma década.

Alguns republicanos linha-dura da Câmara dos Deputados descartaram os riscos de uma paralisação do governo, dizendo que poderia ser um instrumento para conseguir cortes mais profundos nos gastos para lidar com a dívida nacional de 31,4 trilhões de dólares. Poucos outros parlamentares da Câmara ou do Senado expressaram esse apetite.

Os republicanos na Câmara, que retorna do recesso de verão na próxima semana, têm diferenças internas sobre questões que vão desde mais ajuda emergencial à Ucrânia até o tamanho dos gastos de todo o governo.