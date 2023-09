Tropas israelenses matam atirador da Jihad Islâmica em confronto na Cisjordânia

RAMALLAH, Cisjordânia (Reuters) - Tropas israelenses mataram um atirador da Jihad Islâmica e feriram outro palestino na Cisjordânia ocupada nesta terça-feira, segundo a facção armada e médicos, durante o que foi descrito por militares como confrontos desencadeados por uma operação para a descoberta de um esconderijo de bombas.

A Cisjordânia, uma das áreas almejadas por palestinianos para a criação de um Estado, assistiu a um aumento da violência nos últimos 18 meses, em meio a iniciativas de pacificação patrocinadas pelos EUA há muito paralisadas.

As Forças Armadas israelenses disseram que as tropas entraram no campo de Nur Shams, perto da cidade de Tulkarm, para apreender bombas fabricadas por militantes locais, e dispararam de volta após serem atacadas por homens armados.