Ucrânia rejeita apelo turco para que flexibilize posição sobre acordo de grãos

Podolyak disse que a Rússia não precisa de um acordo de grãos e que Moscou está interessada em cortar a Ucrânia do mercado global de grãos, em aumentar os preços dos grãos e em ter o monopólio do controle sobre o Mar Negro.

"Onde está o campo para o ´amolecimento´ ucraniano aqui?", disse Podolyak. "E sejamos claros, definitivamente não faremos a 'política de apaziguamento do agressor'... e a indulgência no programa de levantamento de sanções."

Erdogan disse, após as conversas com Putin, que em breve será possível reviver o acordo de grãos que, segundo as Nações Unidas, ajudou a aliviar uma crise alimentar ao levar os grãos ucranianos ao mercado.

A Rússia abandonou o acordo em julho, reclamando que suas próprias exportações de alimentos e fertilizantes enfrentavam sérios obstáculos.

Uma autoridade de alto escalão do governo ucraniano disse à Reuters nesta terça-feira que Kiev não espera que sua situação de exportação de grãos mudasse após as conversas de segunda-feira entre Putin e Erdogan.

(Reportagem de Pavel Polityuk)